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PREVISÃO DO TEMPO

Feriado de 7 de Setembro terá sol e temperaturas baixas em Aquidauana

Massa de ar frio atinge a região e ajudará a diminuir o calor no Desfile de Independência que acontecerá em Anastácio

Redação

Publicado em 06/09/2026 às 09:40

Atualizado em 06/09/2026 às 13:12

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Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana terá um feriado de 7 de Setembro marcado pelo tempo firme, presença de sol e temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira, favorecendo quem pretende aproveitar o feriado ao ar livre.

A previsão do tempo indica que a segunda-feira será de sol entre poucas nuvens em Aquidauana, com possibilidade de manhã fria e temperaturas em elevação ao longo do dia. Os termômetros devem registrar mínima de aproximadamente 14°C, enquanto a máxima pode chegar a 27°C.

A passagem de uma frente fria pelo Estado contribuiu para a queda nas temperaturas e para a entrada de uma massa de ar mais frio e seco. Em Mato Grosso do Sul, o feriado deve ser de tempo firme em grande parte das regiões, com o frio concentrado principalmente durante o amanhecer. Para Aquidauana, a previsão indica mínima de 15°C em algumas projeções.

Manhã começa fria
Quem precisar sair cedo ou quem for prestigiar o desfile de Independência que acontecerá em Anastácio nesta segunda-feira deve encontrar temperaturas baixas. A mínima prevista de 14°C deve ocorrer nas primeiras horas do dia, exigindo agasalhos, principalmente para quem pretende participar de atividades ao ar livre.

Com a presença do sol, a temperatura sobe gradualmente durante a manhã e a tarde deve ser mais agradável. Apesar da elevação, o tempo continuará seco e sem previsão de chuva

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