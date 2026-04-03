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TEMPO

Feriado deve ser quente e seco em Aquidauana

Diferente da maioria das regiões do país, não há expectativa de chuva ao longo do dia, e o sol deve predominar desde as primeiras horas da manhã.

Redação

Publicado em 03/04/2026 às 07:05

Atualizado em 03/04/2026 às 07:11

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Tempo em Aquidauana / Você Repórter

A Sexta-feira Santa (03) será marcada por tempo firme e temperaturas elevadas em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. De acordo com as previsões meteorológicas, não há expectativa de chuva ao longo do dia, e o sol deve predominar desde as primeiras horas da manhã.

O destaque fica por conta do calor intenso. As temperaturas devem subir rapidamente e podem atingir cerca de 35°C durante a tarde, exigindo atenção redobrada com a hidratação e a exposição prolongada ao sol. A umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa nos períodos mais quentes, o que também reforça a necessidade de cuidados com a saúde.

Durante a noite, o tempo segue estável, com céu limpo a parcialmente nublado e temperaturas mais amenas, proporcionando um leve alívio após o calor do dia.

A recomendação para os moradores é evitar atividades físicas nos horários de pico de calor, utilizar protetor solar e manter-se bem hidratado ao longo desta Sexta-feira Santa.

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