Feriado deve ser quente e seco em Aquidauana

Diferente da maioria das regiões do país, não há expectativa de chuva ao longo do dia, e o sol deve predominar desde as primeiras horas da manhã.
Tempo em Aquidauana / Você Repórter
A Sexta-feira Santa (03) será marcada por tempo firme e temperaturas elevadas em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. De acordo com as previsões meteorológicas, não há expectativa de chuva ao longo do dia, e o sol deve predominar desde as primeiras horas da manhã.
O destaque fica por conta do calor intenso. As temperaturas devem subir rapidamente e podem atingir cerca de 35°C durante a tarde, exigindo atenção redobrada com a hidratação e a exposição prolongada ao sol. A umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa nos períodos mais quentes, o que também reforça a necessidade de cuidados com a saúde.
Durante a noite, o tempo segue estável, com céu limpo a parcialmente nublado e temperaturas mais amenas, proporcionando um leve alívio após o calor do dia.
A recomendação para os moradores é evitar atividades físicas nos horários de pico de calor, utilizar protetor solar e manter-se bem hidratado ao longo desta Sexta-feira Santa.
9° BECmb
O novo envio inclui mais materiais essenciais para a continuidade da obra da ponte provisória sobre o rio do Peixe, além da possível troca de efetivo das equipes que atuam no local.
OPORTUNIDADE
A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.
SAÚDE
Município está em situação de emergência devido ao número de casos
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