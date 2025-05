Feriado do trabalhador será será de tempo firme em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, indica clima estável em Aquidauana, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Os termômetros devem marcar mínima de 16ºC ao amanhecer, com elevação gradual ao longo do dia, chegando à máxima de 32ºC no período da tarde. O céu deve permanecer com poucas nuvens durante todo o dia, sem previsão de chuva.



As condições são favoráveis para atividades ao ar livre, com tempo firme e temperaturas típicas do outono na região.

