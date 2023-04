Feriado em Aquidauana será de tempo com sol e friozinho ao início do dia

Pela manhã temperatura será de 15°C / O Pantaneiro

O feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21), será de tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido à atuação da alta pressão atmosférica em Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana a temperatura mínima é de 15°C e a máxima de 28°C.

Em todo o Estado, as temperaturas ainda amanhecem baixas, mas ao longo do dia irá fazer sol, com poucas nuvens no céu. No Pantanal, Corumbá fica com mínima de 18°C e máxima de 29°C.

Dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) apontam que em Campo Grande, a temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 25°C. Em Dourados, amanhece um pouco mais frio, com mínima de 12ºC e máxima de 25°C. Na região sul, Ponta Porã terá mínima de 13°C e Iguatemi com 11ºC, e ambas as cidades com máxima de 24°C. Anaurilândia tem previsão de mínima de 13ºC e máxima de 25°C.

As temperaturas mais altas nesta sexta-feira devem ser registradas nas regiões Norte, Pantanal, Sudoeste e Bolsão. Coxim tem previsão de 16°C de mínima e máxima de 29°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão 14°C de mínima e máxima de 27°C. E Porto Murtinho registra 14ºC de mínima e 28ºC de máxima.