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Feriado será quente e seco em Aquidauana

De acordo com a previsão, as temperaturas ao longo do dia devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e atingir até 34°C no período da tarde.

Redação

Publicado em 21/04/2026 às 07:32

Atualizado em 21/04/2026 às 07:43

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Tempo quente em Aquidauana / Você Repórter

O feriado desta terça-feira, 21 de abril, será marcado por tempo firme e calor em Aquidauana. De acordo com a previsão, as temperaturas ao longo do dia devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e atingir até 34°C no período da tarde.

O cenário climático indica predomínio de sol entre poucas nuvens, favorecendo atividades ao ar livre e deslocamentos típicos de feriado. Apesar disso, há uma pequena possibilidade de ocorrência de chuva isolada, principalmente no fim do dia, mas sem previsão de volumes significativos.

A combinação de calor e baixa probabilidade de chuva reforça a sensação de tempo seco na maior parte do dia, exigindo atenção com a hidratação e a exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários mais quentes.

Para moradores e visitantes, o clima deve contribuir para um feriado tranquilo, com condições favoráveis tanto para o lazer quanto para eventos na cidade.

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