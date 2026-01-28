Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026

Educação

Férias do SCFV encerra atividades com dia de diversão no Parque da Lagoa Comprida

O evento ofereceu uma variedade de atrações, incluindo jogos recreativos, brincadeiras coletivas e brinquedos infláveis

Da redação

Publicado em 28/01/2026

A prefeitura destacou que o projeto foi um sucesso e cumpriu seu papel de deixar "o coração da criançada cheio de diversão" / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Projeto de Férias promovido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Aquidauana encerrou suas atividades nesta terça-feira (27) com um dia repleto de alegria e brincadeiras no Parque da Lagoa Comprida. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, reuniu dezenas de crianças para uma programação especial de férias.

O evento ofereceu uma variedade de atrações, incluindo jogos recreativos, brincadeiras coletivas e brinquedos infláveis, proporcionando momentos de pura diversão, movimento e convivência entre os participantes. A iniciativa teve como objetivo principal ocupar o tempo livre das crianças durante o recesso escolar de forma saudável, promovendo a socialização e a criação de novas amizades.

A prefeitura destacou que o projeto foi um sucesso e cumpriu seu papel de deixar "o coração da criançada cheio de diversão" e criar "momentos que vão ficar na memória". A parceria entre as duas secretarias permitiu estruturar uma atividade ao ar livre que uniu entretenimento e estímulo à prática de atividades físicas.

O encerramento das atividades do Projeto de Férias representa mais uma ação da política municipal de assistência social voltada para o público infantil. A gestão municipal reforça o compromisso em desenvolver iniciativas que fortaleçam os vínculos comunitários e ofereçam alternativas de lazer e desenvolvimento para as crianças do município.

