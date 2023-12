Fernanda Diniz será o destaque do O Pantaneiro Podcast de hoje

Agroblogueira Fernanda Diniz / Arquivo Pessoal

Fernanda Diniz é a convidada do O Pantaneiro Podcast desta quinta-feira, dia 21. Aos 27 anos, ela é mãe, noiva, empresária, pecuarista, laçadora, pescadora e agroblogueira.



Nascida e criada em Rondonópolis, no coração do Mato Grosso, Diniz carrega consigo a paixão pelo Pantanal.



A transmissão ao vivo está agendada para as 17h e será realizada nos canais oficiais do O Pantaneiro no Youtube e Facebook.