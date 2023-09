Fernando Fialho morre aos 77 anos após batalha contra o câncer

Fernando deixa esposa e filhos / Arquivo Pessoal

Empresário e teólogo, Fernando José Fialho, faleceu aos 77 anos em decorrência de complicações de um câncer. Fernando era aquidauanense e a notícia abalou a comunidade local, onde ele era conhecido.

Nascido em Aquidauana-MS, Fernando José Fialho construiu ao longo de sua vida uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pelo compromisso com sua fé. Além de ser um respeitado empresário na região, ele também se destacou como teólogo, enriquecendo com conhecimento em todos os locais que passava com seus ensinamentos e reflexões.

Fernando deixa para trás uma família amorosa, composta por sua esposa, três filhos e netos, que compartilharam com ele momentos preciosos ao longo dos anos.

Em 2016, Fernando se candidatou a vereador no município de Aquidauana.

O velório em homenagem a Fernando José Fialho está marcado para iniciar às 8h30 na Capela Jardim Palmeiras, localizada na Av. Tamandaré, 6934, Bairro Lagoa da Cruz, em Campo Grande.

Amigos, familiares e todos aqueles que desejam prestar suas últimas homenagens são convidados a comparecer e compartilhar memórias.