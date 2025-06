Ferro Forte vai abrir filial em Aquidauana

Gabriela Bernardes

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, visitou nesta quarta-feira (5) a sede da empresa Ferro Forte, em Anastácio, para conhecer o projeto de expansão que prevê a instalação de uma nova unidade da indústria metalúrgica em Aquidauana. A futura filial será maior e mais estruturada, com foco na geração de empregos e no fortalecimento da economia regional.

A visita contou com a presença de Valmir Pereira Martins, gerente-geral do Banco do Brasil de Aquidauana; Alexandre Périco, secretário municipal de Gestão Estratégica; e Alex Mello, diretor executivo do Gabinete do Prefeito. Eles foram recebidos pelo proprietário da empresa, Emerson Fernandes.