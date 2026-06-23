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AQUIDAUANA

Ferro-gusa impulsiona cadeias industriais e fortalece a economia

Produzido em Aquidauana, material é essencial para setores estratégicos da indústria brasileira e contribui para a geração de emprego e renda na região

Rhobson 2

Publicado em 23/06/2026 às 15:55

Atualizado em 23/06/2026 às 15:57

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O ferro-gusa, matéria-prima fundamental para a produção de diversos materiais metálicos utilizados pela indústria, está presente na base de importantes cadeias produtivas do país. Em Aquidauana, a produção desse insumo tem papel relevante no desenvolvimento econômico local, contribuindo para o fortalecimento da indústria e para a geração de empregos.

Utilizado na fabricação de componentes destinados à construção civil, infraestrutura, transporte, máquinas e equipamentos, o ferro-gusa é considerado um dos principais insumos da siderurgia moderna. Embora muitas vezes passe despercebido pelo consumidor final, o material está presente em produtos e estruturas que fazem parte do cotidiano da população.

A produção do ferro-gusa em Aquidauana é realizada pela Simasul Siderurgia, indústria que atua no segmento desde 2005 e que se consolidou como uma das principais empresas do setor em Mato Grosso do Sul. A companhia possui capacidade instalada para produzir centenas de toneladas por dia e atende tanto o mercado interno quanto o externo, contribuindo inclusive para as exportações sul-mato-grossenses.

Além da relevância industrial, a atividade exerce forte impacto na economia regional. Segundo dados divulgados pela empresa, a Simasul gera aproximadamente 450 empregos diretos e cerca de 1.500 indiretos, movimentando diversos segmentos da economia local, desde prestadores de serviços até fornecedores de matérias-primas e insumos.

Outro aspecto destacado pela empresa é o compromisso com a sustentabilidade. Nos últimos anos, a siderúrgica tem investido em projetos voltados à redução dos impactos ambientais, incluindo adaptações estruturais, monitoramento ambiental, educação ambiental para colaboradores e comunidade, além da implementação de dezenas de ações de melhoria em seus processos produtivos. Os investimentos nessa área ultrapassaram R$ 12 milhões.

Para a Simasul, produzir ferro-gusa com responsabilidade ambiental e social é parte da estratégia de desenvolvimento da empresa e da região. O objetivo é continuar fornecendo um insumo essencial para a indústria brasileira, ao mesmo tempo em que promove geração de oportunidades e crescimento econômico para Aquidauana e Mato Grosso do Sul.

Serviço

Simasul Siderurgia – Aquidauana (MS)
(67) 4042-2810
Há mais de 20 anos atuando na produção de ferro-gusa e no desenvolvimento industrial da região.

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