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Fest Praia 2026 promete movimentar Anastácio neste fim de semana

Evento acontece nos dias 23 e 24 de maio na Prainha de Anastácio

Da redação

Publicado em 21/05/2026 às 15:20

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), convida toda a população para participar do Fest Praia 2026, que será realizado nos dias 23 e 24 de maio, na Prainha de Anastácio. O evento reunirá esporte, lazer e integração social em um fim de semana especial, com diversas modalidades esportivas disputadas nas areias da prainha, promovendo entretenimento para atletas, famílias e visitantes.

As modalidades disputadas incluem: futevôlei feminino e masculino; beach tennis feminino e masculino; vôlei de praia em dupla; vôlei de praia 4x4 misto na categoria 50+; e torneio de pênaltis.

As inscrições foram prorrogadas e podem ser realizadas até esta sexta-feira (22). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99923-0036.

A Prefeitura de Anastácio destaca que o evento tem como objetivo fomentar a prática esportiva, valorizar a Prainha como espaço de lazer e integrar a comunidade em um ambiente saudável e familiar. A expectativa é de grande público nos dois dias de competição. A entrada é gratuita para quem quiser prestigiar os jogos.

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