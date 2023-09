Festa da Primavera na Escola Pantaneira do Taboco aconteceu nesta quinta-feira

Divulgação

A Festa da Primavera aconteceu nesta quinta-feira, 21, na escola municipal Joaquim Alves Ribeiro, no Taboco, conhecida com Escola Pantaneira, na região norte do município de Aquidauana.

O evento não foi apenas para celebrar a estação que começa no próximo sábado, 23, em todo o hemisfério sul, mas também promoveu a interação social, a criatividade e o apreço pela natureza dos estudantes.

Um momento em que a comunidade escolar da escola Pantaneira, se uniu para comemorar a vida e a renovação que a primavera traz consigo. É uma tradição da escola que traz sorrisos e memórias felizes para todos os envolvidos.

Os professores, Renas e Denilson, interpretaram a música e foram acompanhados pelos estudantes: “Vivendo Aqui no Mato” – Zé Neto e Cristiano com o Trio Parada Dura. O evento reuniu educadores, alunos e as famílias.