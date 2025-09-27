Festa da Primavera reúne projetos sociais e artistas em Aquidauana

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana realizou, na noite de quinta-feira (26), a Festa da Primavera, no pátio da secretaria.



O evento contou com apresentações culturais e participação da comunidade, além de arrecadação solidária para apoiar projetos sociais.



Ao todo, 17 apresentações foram realizadas por participantes dos projetos Pelotão Esperança, Patrulha Mirim, Bombeiros do Amanhã, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Centro da Juventude, Centro de Convivência do Idoso (CCI), Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, de Piraputanga, e músicos/monitores convidados.



A praça de alimentação funcionou durante o evento, com recursos das vendas destinados ao custeio das ações da Secretaria de Assistência Social.



A cerimônia contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da primeira-dama Vera Lúcia, secretários municipais, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército e da comunidade local.



Durante o evento, o prefeito ressaltou o papel dos projetos sociais na integração entre poder público e famílias.



O secretário de Assistência Social, Clériton Alvarenga, destacou o envolvimento dos servidores e agradeceu aos participantes e colaboradores.



Veja a galeria de fotos: https://www.aquidauana.ms.gov.br/galeria/588/festa-da-primavera-da-assistencia-social



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!