Festa de São João Batista agitou Piraputanga

Prefeitura de Aquidauana

Nesse final de semana, 22 e 23, aconteceu a tradicional Festa de São João Batista, no distrito de Piraputanga. Com muita música, quadrilha, bailão e quermesse, a festa contou com a presença de moradores e visitantes, contribuindo com o sucesso do evento.

Nos dois dias de festa, o arraiá teve início com a celebração da missa na Capela São João Batista, com a participação de vários devotos.

A praça do distrito foi toda decorada com bandeirolas e tomada por alegria e diversão. O evento é realizado pela Prefeitura de Aquidauana e tem a coordenação geral da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR).

Na sexta-feira, 21, em um baile muito animado, o público dançou ao som da Dupla Max & Vilmar. Já no sábado, 22, no palco da festa o comando foi de Fernando Rique & Banda Fama animarem os presentes e, também, teve apresentação de dança de quadrilha da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, de Piraputanga.

Prestigiaram o evento centenas de pessoas, famílias e grupos de visitantes, turistas e empreendedores dos distritos de Camisão e Piraputanga. Também estiveram presentes os secretários Aline Bezerra (Cultura e Turismo), Luzia Cunha (Educação), o diretor de trânsito - Flávio Gomes e os vereadores Nilson Pontim (presidente da Câmara) e Chico Tavares.



Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana - MS. url: https://www2.aquidauana.ms.gov.br/noticia/7777/cultura-mais-uma-edicao-da-tradicional-festa-de-sao-joao-batista-e-sucesso