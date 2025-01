Pequi à venda pode ser encontrado na cidade / João Éric, O Pantaneiro

Com a proximidade da tradicional Festa do Pequi, realizada anualmente no distrito de Camisão, em Aquidauana, o clima de expectativa já impulsiona as vendas nas feiras da cidade. Tanto na região central quanto nos bairros, o aumento na quantidade de feiras e barracas demonstra o otimismo dos comerciantes locais.

Um dos locais mais movimentados é a Feira dos Índios, situada na rua Estevão Alves Corrêa, próximo ao Supermercado Nacagami. Lá, os consumidores encontram barracas repletas de pequi, uma das estrelas da temporada, além de outros alimentos frescos como quiabo, maxixe, milho verde, abobrinha e feijão miúdo.

Alimentos da terra

Grande parte dos produtos comercializados, como o próprio pequi, é cultivada na Aldeia Limão Verde, em Aquidauana, garantindo a origem local e a qualidade dos alimentos. Nas terças e sextas-feiras, o espaço se transforma em um ponto de encontro para moradores e visitantes, com um número ainda maior de barracas e uma ampla diversidade de produtos.

Festa do Pequi: tradição e celebração

A Festa do Pequi, que acontece entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, é um dos eventos mais esperados do calendário cultural de Aquidauana. A celebração reúne moradores e turistas para exaltar o pequi, fruto típico da região, por meio de gastronomia, música e cultura local.

Além de promover a valorização das tradições regionais, o evento aquece a economia local, beneficiando diretamente os feirantes e agricultores que trabalham com o cultivo e a comercialização do fruto.

Horários e mais detalhes

As feiras na cidade começam a partir das 7h da manhã, oferecendo aos consumidores a oportunidade de adquirir alimentos frescos e de qualidade. Para os feirantes, o momento é uma oportunidade de aproveitar a movimentação gerada pela Festa do Pequi, que atrai visitantes de diferentes regiões.

Com o aumento da demanda e a preparação para o evento, o cenário reflete não apenas a importância econômica do pequi, mas também sua relevância cultural para Aquidauana e seus moradores.