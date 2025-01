Festa do Pequi será nesse final de semana em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Neste final de semana, nos dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, Aquidauana será palco de um dos eventos mais aguardados do ano: a 4ª Festa do Pequi. Realizada pela Prefeitura de Aquidauana, a festa acontece no distrito de Camisão e celebra não apenas o fruto típico do Cerrado, mas também a cultura e o turismo da região.



Turismo e Cultura em Destaque



A festividade convida os visitantes a percorrerem a icônica Estrada Parque MS-450, que conecta os distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão. O trajeto é um verdadeiro convite à contemplação das belezas naturais, com morrarias impressionantes e pontos turísticos como o famoso Morro do Paxixi, que diariamente atrai turistas em busca de experiências autênticas no cerrado.



Sabores do Cerrado



A culinária à base de pequi será o grande destaque do evento, oferecendo aos visitantes a oportunidade de experimentar pratos tradicionais e exaltar os sabores do bioma. A festa também impulsiona a economia local, movimentando pousadas, restaurantes e o comércio regional, além de gerar oportunidades para os moradores.



Programação Musical



Com entrada gratuita, a 4ª Festa do Pequi contará com uma programação musical variada:



31/01 (quarta-feira): Gabriel Castilho e a dupla Lino & Nando animam a abertura do evento.



01/02 (quinta-feira): O Grupo Campezito e a cantora Gleici Helena prometem uma noite de muita música regional.



02/02 (domingo): A dupla Michel & Felipe embala o almoço de encerramento com um repertório especial para toda a família.



Como Chegar



Localizado a apenas 130 km de Campo Grande, o distrito de Camisão é de fácil acesso pela BR-262 e MS-450, podendo ser alcançado tanto de carro quanto por transporte coletivo. O tempo médio de viagem é de aproximadamente 1h53min, tornando o destino ideal tanto para passeios bate-volta quanto para estadias prolongadas.



Parcerias

O evento é promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR), com apoio da Associação de Moradores de Camisão, do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e da Associação Empresarial da Costa do Paxixi (AECOPAXI). A festa reforça o compromisso com a valorização da cultura regional e o fortalecimento do turismo local.



Convite Especial



“Não perca a chance de vivenciar a essência do Cerrado, saborear suas delícias e explorar as belezas de Aquidauana. Reúna sua família, chame os amigos e venha celebrar na 4ª Festa do Pequi! Estaremos esperando por vocês!”, convida o prefeito Mauro do Atlântico.