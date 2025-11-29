Festa e gratidão marcam encerramento do ano no Centro de Convivência do Idoso

O ano no CCI se encerrou com o "coração quentinho" / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Sorrisos, abraços apertados e histórias cheias de sabedoria tomaram conta do almoço festivo que encerrou as atividades de 2025 do Centro de Convivência do Idoso (CCI), na última sexta-feira, dia 28. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, foi preparado com carinho pela equipe para proporcionar aos idosos momentos de lazer, convivência e integração.

O clima era de coração cheio e expectativa para o próximo ano. “Entre conversas e mensagens de esperança, o ambiente transbordava gratidão”, descreveu a organização. O baile animado com o grupo musical Fandango Bom foi um dos pontos altos da celebração, fazendo todos dançarem ao som de clássicos que embalaram gerações.

A coordenadora do CCI, Eloisa Pacheco, representando toda a equipe, agradeceu a presença e a confiança de cada idoso e de suas famílias. “É essa parceria que acolhe, fortalece e transforma”, destacou, referindo-se ao caminhar lado a lado ao longo de 2025.

O secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, reforçou o compromisso da gestão com a terceira idade. “Nosso agradecimento especial à equipe dedicada do CCI, que faz desse espaço um lugar de cuidado e respeito todos os dias. Agradeço também às famílias pela confiança e, sobretudo, aos nossos idosos, que enchem este projeto de sentido, alegria e vida”, declarou. “Vocês são a razão de todo o nosso trabalho e em 2026 retornaremos com tudo para esperar vocês. A gestão municipal continuará investindo nas ações para bem atender nossos idosos!”

Assim, o ano no CCI se encerrou com o “coração quentinho” e a promessa de um reencontro cheio de energia e afeto em 2026. A despedida temporária veio carregada de carinho: “Até breve, queridos idosos. Até 2026!”.

