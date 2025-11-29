Acessibilidade

29 de Novembro de 2025 • 17:57

Buscar

Últimas notícias
X
Caminhada

Festa e gratidão marcam encerramento do ano no Centro de Convivência do Idoso

O clima era de coração cheio e expectativa para 2026

Da redação

Publicado em 29/11/2025 às 12:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O ano no CCI se encerrou com o "coração quentinho" / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Sorrisos, abraços apertados e histórias cheias de sabedoria tomaram conta do almoço festivo que encerrou as atividades de 2025 do Centro de Convivência do Idoso (CCI), na última sexta-feira, dia 28. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, foi preparado com carinho pela equipe para proporcionar aos idosos momentos de lazer, convivência e integração.

O clima era de coração cheio e expectativa para o próximo ano. “Entre conversas e mensagens de esperança, o ambiente transbordava gratidão”, descreveu a organização. O baile animado com o grupo musical Fandango Bom foi um dos pontos altos da celebração, fazendo todos dançarem ao som de clássicos que embalaram gerações.

A coordenadora do CCI, Eloisa Pacheco, representando toda a equipe, agradeceu a presença e a confiança de cada idoso e de suas famílias. “É essa parceria que acolhe, fortalece e transforma”, destacou, referindo-se ao caminhar lado a lado ao longo de 2025.

O secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, reforçou o compromisso da gestão com a terceira idade. “Nosso agradecimento especial à equipe dedicada do CCI, que faz desse espaço um lugar de cuidado e respeito todos os dias. Agradeço também às famílias pela confiança e, sobretudo, aos nossos idosos, que enchem este projeto de sentido, alegria e vida”, declarou. “Vocês são a razão de todo o nosso trabalho e em 2026 retornaremos com tudo para esperar vocês. A gestão municipal continuará investindo nas ações para bem atender nossos idosos!”

Assim, o ano no CCI se encerrou com o “coração quentinho” e a promessa de um reencontro cheio de energia e afeto em 2026. A despedida temporária veio carregada de carinho: “Até breve, queridos idosos. Até 2026!”.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Classificação do Amador 2025 é definida após vitória do WFC em Aquidauana

Clima

Aquidauana pode ter pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 38 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira

Aquidauana terá quinta-feira de calor moderado e céu fechado

Motociclista fica ferido após colisão com camionete em Aquidauana

IFMS de Aquidauana promove evento de cultura geek neste sábado

Clima

Aquidauana terá quinta-feira de calor moderado e céu fechado

Publicidade

Educação

IFMS de Aquidauana promove evento de cultura geek neste sábado

ÚLTIMAS

Evento

Feira de Arte e Cultura traz Papai Noel à Praça da Matriz

Evento será no dia 5 de dezembro, na Praça da Matriz, com artesanato, gastronomia e atrações natalinas

Educação

Aquidauana prorroga inscrições para seleção de diretores escolares

Profissionais efetivos têm até 30 de novembro para participar do processo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo