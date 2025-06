Festa junina do Paxixi movimenta distrito durante Pantanal Tech

Prefeitura de Aquidauana

O distrito de Camisão foi palco durante dois dias da Festa Junina do Paxixi. De 26 a 28 de junho, o evento reuniu cultura, gastronomia e hospitalidade durante o Pantanal Tech 2025.

O evento foi uma iniciativa dos empreendimentos turísticos integrantes da AecoPaxi (Associação dos Empreendimentos do Corredor Turístico Paxixi) em parceria com a comunidade local.

Para oferecer opções culturais e gastronômicas aos turistas, os visitantes e participantes do Pantanal Tech 2025, o arraiá aconteceu nas noites do evento tecnológico e se destacou como uma experiência autêntica e acolhedora no coração do Pantanal Sul-mato-grossense.

A festa contou com barracas típicas, música, decoração temática e uma recepção calorosa da comunidade, encantando os visitantes com o melhor das tradições juninas.

A Festa Junina do Paxixi mostrou o potencial da união comunitária e do turismo colaborativo, promovendo cultura, economia local e um ambiente acolhedor para todos.

Para a presidente da Associação, Mirian Aveiro, a primeira edição do evento foi um sucesso: “Nosso coração está cheio de gratidão por todos que prestigiaram a Festa Junina do Paxixi. Agradecemos imensamente o apoio da comunidade, à SECTUR, nossos parceiros e patrocinadores, que acreditaram e ajudaram a tornar esse momento tão especial. Com certeza, no próximo ano, teremos a segunda edição, ainda mais linda e fortalecida!”.

