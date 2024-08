Festival de bandas e fanfarras acontece hoje em Aquidauana

Ilustrativa, Arquivo

O festival de Bandas e Fanfarras acontece neste sábado (24), em Aquidauana.

Aquidauana será palco do campeonato de bandas de fanfarras de Mato Grosso do Sul, no próximo dia 24 de agosto, na avenida Pantaneta.

Bandas de vários municípios do Estado confirmaram presença, sendo que crianças e adultos vão se apresentar no dia.

Confira a programação a seguir:

CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE BANDAS E FANFARRAS 2024

ORDEM DE APRESENTAÇÃO

1º BLOCO

BANDA DE PERCUSSÃO – INFANTIL

1. BANDA DE PERCUSSÃO CIVICO MILITAR – PORTO MURTINHO



BANDA DE PERCUSSÃO – INFANTO JUVENIL

1. BANDA DE PERCUSSÃO CARLOS DRUMMOND - ANASTÁCIO

2. BANDA DE PERCUSSÃO JOSÉ BONIFACIO – PORTO MURTINHO



BANDA DE PERCUSSÃO JUVENIL

1. BANDA DE PERCUSSÃO SIDRONIO ANTUNES – SIDROLANDIA

2. BANDA DE PERCUSSÃO DE ROCHEDO



BANDA DE PERCUSSÃO – SENIOR

1. BANDA DE PERCUSSÃO MARIO GUEIRRO - AQUIDAUANA

2. BANDA DE PERCUSSÃO GERSON CARLOS RUSSI - AQUIDAUANA

3. BANDA DE PERCUSSÃO RIO NEGRO

4. BANDA DE PERCUSSÃO GIOVANNE TOSCANO - AQUIDAUANA

2º BLOCO

BANDA DE PERCUSSÃO SINFÔNICA - INFANTO JUVENL

1. BANDA DE PERCUSSÃO SINFÔNICA BLACK PANTHER - RIO BRILHANTE



BANDA DE PERCUSSÃO SINFÔNICA - SÊNIOR

1. BANDA DE PERCUSSÃO SINFÔNICA GETULIO VARGAS - NOVA ANDRADINA



BANDA MARCIAL – INFANTIL

1. BANDA MARCIAL JOSÉ DE AZEVEDO - GLORIA DE DOURADOS



BANDA MARCIAL – INFANTO JUVENIL

1. RAIO DE LUZ - JATEI



BANDA MARCIAL - SENIOR

1. BANDA MARCIAL GETULIO VARGAS - NOVA ANDRADINA



BANDA DE MUSICA – INFANTIL

1. BANDA DE MÚSICA DE PORTO MURTINHO

3º BLOCO

BANDA DE MUSICA – INFANTO JUVENIL

1. BANDA DE MÚSICA DE CAMAPUÃ

2. BANDA DE MÚSICA FURIOSA BAND – NOVA ALVORADA DO SUL

BANDA DE MUSICA – JUVENIL

1. BANDA DE MÚSICA TOM JOBIM – NAVIRAI

2. BANDA DE MÚSICA DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

3. BANDA DE MÚSICA CRISTO REDENTOR – TRÊS LAGOAS



BANDA DE MUSICA – SENIOR

1. BANDA DE MÚSICA DE BONITO

2. BANDA DE MÚSICA DE ALCINOPOLIS

3. BANDA DE MÚSICA INSTITUTO MIRIM – RIO VERDE DE MT

4. BANDA DE MÚSICA DE BATAGUASSU