Fevereiro será de chuvas fortes e alerta da Defesa Civil em Aquidauana (MS)

O mês de fevereiro começou sob um cenário de tempo instável e chuvas expressivas em Aquidauana neste domingo, 1º de fevereiro de 2026. Segundo previsões meteorológicas, incluindo dados semelhantes aos divulgados pelo site Climatempo, o dia pode registrar chuva acumulada de cerca de 20 mm ao longo deste domingo — volume significativo para o início da estação chuvosa na região pantaneira do Mato Grosso do Sul.

O clima segue marcado por nuvens carregadas e instabilidade atmosférica, típica dessa época do ano, com possibilidade de períodos mais intensos de chuva ao longo do dia.

Previsão de chuva mais intensa na segunda-feira (02/02)

A previsão indica que o cenário de chuva deve se agravar na segunda-feira, com acumulados previstos de mais de 50 mm ao longo do dia em Aquidauana, mantendo o risco de chuva forte e intermitente na maior parte da cidade e região rural. Essa previsão reforça a tendência de instabilidade que vem se formando sobre o estado, onde modelos meteorológicos apontam para pancadas fortes, trovoadas e altos volumes de chuva no início de fevereiro.

Alerta da Defesa Civil para risco de fortes chuvas e granizo

Diante desse quadro, a Defesa Civil de Aquidauana já emitiu um alerta para a população sobre o risco de fortes chuvas nos próximos dias, com o potencial de chuvas intensas, ventos fortes e até possibilidade de queda de granizo na região — um fenômeno que já foi registrado em eventos anteriores em Aquidauana e região.

O aviso reforça que as condições atmosféricas favoráveis à formação de nuvens carregadas podem elevar os riscos de transtornos, como alagamentos em áreas urbanas mais baixas, acúmulo de água em vias públicas e possíveis impactos para propriedades rurais e lavouras.

Recomendações às famílias e moradores

Autoridades da Defesa Civil orientam que as famílias acompanhem as atualizações dos boletins meteorológicos, mantenham atenção a eventuais mudanças no volume de chuva e tomem medidas preventivas, como:

Evitar transitar por ruas cobertas por água ou em áreas com histórico de alagamento;

Ficar atentos a mensagens de alerta enviadas pelos sistemas oficiais;

Tomar cuidados adicionais em períodos de chuva forte, especialmente em áreas abertas ou expostas.

O reforço das chuvas em Aquidauana nos próximos dias está associado à combinação de alta umidade, calor e instabilidade atmosférica, favorecendo a formação contínua de temporais — um padrão típico para esta época do ano no Pantanal e nas regiões do centro-sul de Mato Grosso do Sul.