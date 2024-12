Fiéis celebram penúltimo dia do Novenário de Nossa Senhora da Imaculada Conceição em Aquidauana

Divulgação

Neste sábado, 7, devotos de Nossa Senhora da Imaculada Conceição em Aquidauana se reúnem para celebrar o penúltimo dia do tradicional novenário em honra à padroeira da cidade.

A celebração de hoje, marcada para 19h, traz como tema "Mãe Imaculada, abençoe nossas pastorais e serviços", destacando a importância da unidade e dedicação das pastorais e serviços paroquiais na missão evangelizadora.

O evento religioso, que já se consolidou como uma das mais importantes manifestações de fé da região, segue amanhã (8) com a grande celebração em honra à Imaculada Conceição. As festividades terão início às 16h com uma carreata especial, que promete reunir dezenas de veículos e fiéis em procissão pelas ruas de Aquidauana. A concentração será em frente à Rádio Avenida.

Após a carreata, às 19h, será celebrada a Santa Missa Solene com o tema "Maria, Mãe Peregrina", um momento de louvor e devoção que encerrará com grande emoção este novenário. A programação também reforça a fé e o compromisso da comunidade com os valores cristãos, em especial no encerramento do Ano Mariano.

A paróquia convida a todos para participarem e viverem intensamente esses momentos de fé e celebração.