Fiéis iniciam confecção do tapete de Corpus Christi em Aquidauana

Corpus Christi em Aquidauana / O Pantaneiro

Os preparativos para a celebração de Corpus Christi já começaram em Aquidauana. Desde as primeiras horas desta quinta-feira, voluntários, integrantes de pastorais e movimentos da Igreja Católica iniciaram a confecção do tradicional tapete que será montado nas proximidades da Igreja Matriz Imaculada Conceição.

Com dedicação e criatividade, os fiéis trabalham na elaboração dos desenhos e símbolos religiosos que compõem o percurso da procissão, utilizando materiais coloridos para representar passagens bíblicas e expressões da fé católica. A tradição, mantida há décadas, transforma as ruas em um verdadeiro cenário de oração e devoção.

A celebração de Corpus Christi é uma das datas mais importantes para os católicos, pois exalta a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, representada pelo Santíssimo Sacramento. Neste dia, os fiéis renovam sua fé por meio da adoração e da participação nas celebrações litúrgicas.

A programação deste ano terá início às 17 horas, com a Santa Missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Anastácio. Após a celebração, os fiéis seguirão em procissão pelas ruas da cidade até a Igreja Matriz Imaculada Conceição, em Aquidauana, percorrendo o trajeto preparado especialmente para a ocasião.

A caminhada religiosa será acompanhada pelo Santíssimo Sacramento, conduzido solenemente ao longo do percurso, reunindo centenas de pessoas em um testemunho público de fé, oração e gratidão.

Além de seu significado religioso, a celebração fortalece os laços entre as comunidades católicas de Aquidauana e Anastácio, que todos os anos unem esforços para manter viva uma tradição marcada pela participação popular e pelo espírito de comunhão.

A expectativa da organização é de que um grande número de fiéis participe das celebrações, vivenciando um momento especial de adoração ao Santíssimo Sacramento e de renovação da fé cristã.

Mais do que uma tradição, Corpus Christi representa um convite à reflexão sobre a presença de Cristo na vida dos cristãos e a importância da Eucaristia como fonte de unidade, esperança e amor ao próximo.