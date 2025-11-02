Fiéis participam da Missa de Finados no Cemitério Municipal de Aquidauana

O Pantaneiro

Na manhã deste domingo, 2 de novembro, dezenas de fiéis se reuniram no Cemitério Municipal de Aquidauana para participar da tradicional Missa de Finados, organizada pela Paróquia Imaculada Conceição. A celebração, marcada por emoção e momentos de oração, homenageou os entes queridos que já partiram, reafirmando a fé e a esperança cristã na vida eterna.

Logo às 6h, o local começou a receber famílias que, com flores e velas, prestaram suas homenagens aos falecidos. A missa foi presidida pelo padre José, que destacou em sua homilia a importância de cultivar a memória e a gratidão pelos que fizeram parte da caminhada de cada um.

Além da celebração em Aquidauana, a programação do Dia de Finados se estendeu aos demais cemitérios da região. No Cemitério de Piraputanga, a missa também teve início às 6h, enquanto no Cemitério Parque Cidade Natureza, localizado no bairro Dourado, a celebração aconteceu às 7h.

O Dia de Finados é uma das datas mais significativas do calendário católico e, em Aquidauana, segue sendo vivida com grande devoção, unindo a comunidade em oração e lembrança pelos que já se foram, mas permanecem vivos na memória e no coração de todos.