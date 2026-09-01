Filho pede ajuda para comprar triciclo elétrico a mãe com perna amputada

Equipamento é necessário para auxiliá-la em atividades do dia a dia, como ir à igreja e fazer compras; campanha tem meta de arrecadar R$ 10 mil
Vaquinha foi criada nesta segunda-feira / Reprodução
Uma família pede a ajuda da população de Aquidauana e região para conseguir comprar um triciclo elétrico para uma mulher que perdeu uma das pernas após ser vítima de um acidente de motocicleta. A campanha foi criada pelo filho dela, Rodrigo Guedes Dias, na plataforma Vakinha, com a meta de arrecadar R$ 10 mil.
Segundo o relato publicado na campanha, o equipamento é necessário para auxiliar a mulher em atividades do dia a dia, como ir à igreja, fazer compras e se locomover com maior autonomia. Diante das dificuldades enfrentadas após o acidente, a família busca reunir o valor necessário para adquirir o triciclo.
A vaquinha foi criada nesta segunda-feira (31) e, até o momento, ainda não havia recebido doações. A meta estabelecida é de R$ 10 mil.
Quem puder contribuir pode acessar a campanha pela plataforma Vakinha. A iniciativa busca mobilizar pessoas da região para ajudar a mulher a recuperar parte da autonomia e ter mais facilidade para realizar seus deslocamentos cotidianos.
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