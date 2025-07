Filho tenta agredir a própria mãe em Miranda

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar atenderam, na noite de quarta-feira (23), uma ocorrência de violência doméstica no centro de Miranda. Uma mulher de 48 anos relatou que o filho, de 23 anos, chegou em casa embriagado, proferiu ameaças e tentou agredi-la fisicamente.

Temendo pela própria integridade, a vítima conseguiu sair da residência e acionar a Polícia Militar. A equipe localizou o suspeito nas proximidades do imóvel e efetuou a condução do mesmo até a Delegacia para as medidas legais cabíveis.