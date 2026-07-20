Filhote de jacaré é encontrado em calçada em Aquidauana

Não é raro que moradores registrem a presença de tuiuiús nos terrenos, capivaras caminhando pelas ruas e margens e, agora, até mesmo um jacaré.
Voce Repórter
Um filhote de jacaré foi encontrado na tarde deste domingo (19) na calçada de uma residência localizada na rua Pedro Pace, no bairro Serraria, em Aquidauana. O animal chamou a atenção de moradores e de quem passava pelo local, evidenciando mais uma vez a presença constante da fauna silvestre em áreas urbanas do município.
A região da rua Pedro Pace é conhecida por estar próxima de áreas de vegetação e de brejo, fatores que favorecem a circulação de animais silvestres. Não é raro que moradores registrem a presença de tuiuiús caminhando pelas ruas, capivaras em terrenos e margens de córregos e, agora, até mesmo um jacaré.
Embora o aparecimento desses animais desperte curiosidade, especialistas alertam que a população deve manter distância e evitar qualquer tentativa de captura ou de aproximação. No caso dos jacarés, mesmo os filhotes podem reagir quando se sentem ameaçados, além de existir a possibilidade de a mãe estar nas proximidades.
A recomendação é acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental (PMA), que possui treinamento para realizar o resgate de forma segura, preservando tanto o animal quanto as pessoas.
O registro do filhote de jacaré na rua Pedro Pace reforça essa realidade e serve de alerta para que a população saiba como agir diante do aparecimento de animais silvestres: observar à distância, não alimentar, não tentar capturar e comunicar os órgãos ambientais responsáveis. Dessa forma, é possível garantir a segurança dos moradores e a preservação da rica biodiversidade que faz parte da identidade de Aquidauana.
NOTA DE FALECIMENTO
O velório acontece na Pax Universal, localizada ao lado do Cemitério Municipal de Aquidauana
ANASTÁCIO
Aristeu, conhecido como o "Rei da Farinha do Pulador" junto a sua família demonstraram no evento que a tradição atravessa gerações
CHAVE DE OURO
Quando a dupla subiu ao palco, a plateia cantou em coro sucessos que marcaram a carreira dos artistas, como Camaro Amarelo, Bombeiro, Balada Louca, Seu Bombeiro, Casa Amarela, Vai Pegar Fogo e outros grandes hits que embalaram o público
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