Filhote de jacaré é encontrado em calçada em Aquidauana

Voce Repórter

Um filhote de jacaré foi encontrado na tarde deste domingo (19) na calçada de uma residência localizada na rua Pedro Pace, no bairro Serraria, em Aquidauana. O animal chamou a atenção de moradores e de quem passava pelo local, evidenciando mais uma vez a presença constante da fauna silvestre em áreas urbanas do município.

A região da rua Pedro Pace é conhecida por estar próxima de áreas de vegetação e de brejo, fatores que favorecem a circulação de animais silvestres. Não é raro que moradores registrem a presença de tuiuiús caminhando pelas ruas, capivaras em terrenos e margens de córregos e, agora, até mesmo um jacaré.

Embora o aparecimento desses animais desperte curiosidade, especialistas alertam que a população deve manter distância e evitar qualquer tentativa de captura ou de aproximação. No caso dos jacarés, mesmo os filhotes podem reagir quando se sentem ameaçados, além de existir a possibilidade de a mãe estar nas proximidades.

A recomendação é acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental (PMA), que possui treinamento para realizar o resgate de forma segura, preservando tanto o animal quanto as pessoas.

O registro do filhote de jacaré na rua Pedro Pace reforça essa realidade e serve de alerta para que a população saiba como agir diante do aparecimento de animais silvestres: observar à distância, não alimentar, não tentar capturar e comunicar os órgãos ambientais responsáveis. Dessa forma, é possível garantir a segurança dos moradores e a preservação da rica biodiversidade que faz parte da identidade de Aquidauana.