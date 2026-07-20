Acessibilidade

20 de Julho de 2026 • 22:06

Buscar

Últimas notícias
X
PANTANAL

Filhote de jacaré é encontrado em calçada em Aquidauana

Não é raro que moradores registrem a presença de tuiuiús nos terrenos, capivaras caminhando pelas ruas e margens e, agora, até mesmo um jacaré.

Redação

Publicado em 20/07/2026 às 20:27

Atualizado em 20/07/2026 às 20:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Voce Repórter

Um filhote de jacaré foi encontrado na tarde deste domingo (19) na calçada de uma residência localizada na rua Pedro Pace, no bairro Serraria, em Aquidauana. O animal chamou a atenção de moradores e de quem passava pelo local, evidenciando mais uma vez a presença constante da fauna silvestre em áreas urbanas do município.

A região da rua Pedro Pace é conhecida por estar próxima de áreas de vegetação e de brejo, fatores que favorecem a circulação de animais silvestres. Não é raro que moradores registrem a presença de tuiuiús caminhando pelas ruas, capivaras em terrenos e margens de córregos e, agora, até mesmo um jacaré.

Embora o aparecimento desses animais desperte curiosidade, especialistas alertam que a população deve manter distância e evitar qualquer tentativa de captura ou de aproximação. No caso dos jacarés, mesmo os filhotes podem reagir quando se sentem ameaçados, além de existir a possibilidade de a mãe estar nas proximidades.

A recomendação é acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental (PMA), que possui treinamento para realizar o resgate de forma segura, preservando tanto o animal quanto as pessoas.

O registro do filhote de jacaré na rua Pedro Pace reforça essa realidade e serve de alerta para que a população saiba como agir diante do aparecimento de animais silvestres: observar à distância, não alimentar, não tentar capturar e comunicar os órgãos ambientais responsáveis. Dessa forma, é possível garantir a segurança dos moradores e a preservação da rica biodiversidade que faz parte da identidade de Aquidauana.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

TEMPO

Domingo será de calor e tempo firme em Aquidauana

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

NOTA DE FALECIMENTO

Aquidauana se despede de Hélio Gimenes Concha

O velório acontece na Pax Universal, localizada ao lado do Cemitério Municipal de Aquidauana

TRANSITO

SAMU atende vítima de colisão entre carro e motocicleta em Aquidauana

Publicidade

AQUIDAUANA

SAMU de Aquidauana realiza parto na BR-262 durante atendimento

ÚLTIMAS

ANASTÁCIO

Farinha do Pulador mantém viva a cultura artesanal na Festa da Farinha de Anastácio

Aristeu, conhecido como o "Rei da Farinha do Pulador" junto a sua família demonstraram no evento que a tradição atravessa gerações

CHAVE DE OURO

Munhoz e Mariano encerram Festa da Farinha 2026 com grande show em Anastácio

Quando a dupla subiu ao palco, a plateia cantou em coro sucessos que marcaram a carreira dos artistas, como Camaro Amarelo, Bombeiro, Balada Louca, Seu Bombeiro, Casa Amarela, Vai Pegar Fogo e outros grandes hits que embalaram o público

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo