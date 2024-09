Fim de semana em Aquidauana: calor dá trégua sábado, mas volta com força domingo

O Pantaneiro

Após enfrentar uma intensa onda de calor que colocou Aquidauana no topo das cidades mais quentes do Brasil, com termômetros atingindo até 42,8ºC, a cidade teve um breve alívio com a chuva registrada na última quinta-feira (26). O fenômeno trouxe não só um refresco nas temperaturas, mas também uma cena curiosa: um tamanduá-mirim foi flagrado no centro da cidade, aproveitando a chuva ao beber água de uma poça.



Previsão do Tempo



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana em Aquidauana trará temperaturas mais amenas no sábado (28), mas o calor deve retornar no domingo (29).



Sábado (28): A mínima prevista é de 16ºC, com máxima de 34ºC. O clima mais fresco durante a manhã será um alívio para os moradores, após dias de calor intenso.



Domingo (29): No entanto, o calor voltará com força no domingo, quando os termômetros devem registrar mínima de 20ºC e máxima de 39ºC. O aumento das temperaturas reforça a necessidade de cuidados com hidratação e proteção solar.



Onda de Calor e Chuva Rápida



Aquidauana tem enfrentado um dos períodos mais quentes dos últimos meses, com temperaturas recordes e baixos índices de umidade do ar, o que fez a cidade aparecer como a mais quente do país recentemente. A chuva de quinta-feira foi um respiro para a população e para os animais, mas o retorno das altas temperaturas já está previsto.



A expectativa é de que novas chuvas possam ocorrer em breve, trazendo alívio definitivo para o calor extremo. Até lá, as autoridades locais recomendam à população que tome cuidados extras, como manter-se hidratada, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e usar protetor solar.