Fim de semana em Aquidauana: lazer com cuidados em meio ao calorão

Monumento de Aquidauana

Aquidauana se prepara para mais um fim de semana e quem pensa em sair de casa com a família para aproveitar o dia, por exemplo, no Parque da Lagoa Comprida, que abre todos os dias das 5h às 22h, deve ficar atento com a volta das altas temperaturas.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado (21) será marcado por calor intenso, com temperaturas variando entre 22ºC e 40ºC.



A manhã deve ser nublada, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À tarde, a situação se mantém com muitas nuvens e chuvas esparsas. À noite, o céu continuará com grande cobertura de nuvens, e a umidade do ar pode variar entre 80% e 30%.



O domingo (22) promete ser ainda mais quente, com temperaturas alcançando até 43ºC e mínimas em torno de 24ºC. A umidade do ar poderá cair para níveis alarmantes, chegando a apenas 15%, o que pode trazer riscos à saúde.



Diante desse cenário, é importante que os moradores e visitantes de Aquidauana tomem algumas precauções:



Mantenha-se Hidratado: A ingestão de água é fundamental, especialmente se você planeja passar longos períodos ao ar livre.



Use Protetor Solar: Mesmo em dias nublados, a radiação UV pode causar danos à pele. Aplique protetor solar regularmente.



Roupas Leves: Optar por roupas claras e leves ajuda a manter a temperatura corporal mais baixa.



Evite Exposição Direta ao Sol: Sempre que possível, permaneça em locais sombreados, principalmente entre 10h e 16h.



Atenção às Condições Meteorológicas: Fique atento a possíveis mudanças no clima, especialmente no sábado, quando a previsão indica chuvas e trovoadas.



Com essas orientações, Aquidauana promete ser um excelente destino para o lazer neste fim de semana, oferecendo momentos de descontração e interação social, mesmo sob temperaturas elevadas. Aproveite!