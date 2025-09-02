Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 11:39

Buscar

Últimas notícias
X
Balanço

Fim de semana em Aquidauana tem prisões por violência doméstica, tráfico e direção perigosa

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana

Da redação

Publicado em 02/09/2025 às 11:20

Atualizado em 02/09/2025 às 11:26

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ilustrativa / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

O 7º Batalhão de Polícia Militar registrou diversas ocorrências entre sábado (30) e a madrugada desta terça-feira (2) em Aquidauana, envolvendo crimes de violência doméstica, tráfico de drogas, embriaguez ao volante e direção perigosa.

No bairro Alto, um adolescente de 17 anos foi apreendido após realizar manobras perigosas com motocicleta e tentar fugir da abordagem, sendo detido depois de cair em um posto de combustíveis. Também no bairro, um homem de 42 anos foi preso por embriaguez ao volante e ameaça, após recusar o teste do etilômetro.

A Força Tática prendeu um homem de 38 anos e uma mulher de 25 anos por tráfico de drogas no bairro São Pedro, onde foram apreendidas porções de pasta base de cocaína, dinheiro e embalagens. Ainda na região, um homem de 31 anos com mandado de prisão em aberto foi capturado após resistir à abordagem policial.

Casos de violência doméstica foram registrados em diferentes bairros. No Cidade Nova, um homem de 30 anos descumpriu medida protetiva e ameaçou a ex-companheira. No Alto, um homem de 24 anos agrediu a companheira de 26 anos e ameaçou uma amiga dela. No Serraria, um jovem de 23 anos foi preso por agredir a companheira adolescente de 16 anos. Já em Nova Aquidauana, um homem de 36 anos foi detido após agredir e ameaçar a companheira de 51 anos. No Jardim Balneário, um homem de 48 anos foi preso ao tentar invadir a casa da ex-companheira, de 41 anos, e ameaçá-la.

Na área de trânsito, um sinistro entre carro e motocicleta foi atendido no bairro Santa Terezinha. O condutor da moto, de 27 anos, sofreu escoriações e foi levado ao pronto-socorro. Constatou-se que ele não possuía habilitação e que o veículo estava irregular. Ainda no bairro, um homem de 36 anos foi preso por invadir a casa de vizinhos armado com faca e facão, ameaçando um morador e injuriando uma mulher.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Prefeitura entrega kits maternidade em Taunay e aldeias

Saúde

Dia D de Vacinação imuniza 500 pessoas em Aquidauana

Geral

Trilha da Fé reúne fiéis no Morro do Paxixi em Aquidauana

Aquidauana inicia mapeamento de trilha ecológica na Lagoa Comprida

Chuvas não afetam rios e "trilha submersa" reaparece em Jardim e Bonito

Bodoquena recebe evento de corrida de trilha em maio

Saúde

Campanha Agosto Dourado é finalizada em Aquidauana com atividades nas ESFs

Publicidade

Ocorrências

Aquidauana registra ações da PM com foco em drogas, furtos e resistência

ÚLTIMAS

Policial

PRF apreende 550 mil maços de cigarros contrabandeados em Sidrolândia

Os dois homens, o caminhão e a carga foram encaminhados à Polícia Federal

Economia

Preço do morango cai 16,67% na CEASA-MS após pico de vendas

Berinjela também tem queda, enquanto poncã, goiaba e mamão ficam mais caros

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo