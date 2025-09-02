Fim de semana em Aquidauana tem prisões por violência doméstica, tráfico e direção perigosa

Ilustrativa / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

O 7º Batalhão de Polícia Militar registrou diversas ocorrências entre sábado (30) e a madrugada desta terça-feira (2) em Aquidauana, envolvendo crimes de violência doméstica, tráfico de drogas, embriaguez ao volante e direção perigosa.



No bairro Alto, um adolescente de 17 anos foi apreendido após realizar manobras perigosas com motocicleta e tentar fugir da abordagem, sendo detido depois de cair em um posto de combustíveis. Também no bairro, um homem de 42 anos foi preso por embriaguez ao volante e ameaça, após recusar o teste do etilômetro.



A Força Tática prendeu um homem de 38 anos e uma mulher de 25 anos por tráfico de drogas no bairro São Pedro, onde foram apreendidas porções de pasta base de cocaína, dinheiro e embalagens. Ainda na região, um homem de 31 anos com mandado de prisão em aberto foi capturado após resistir à abordagem policial.



Casos de violência doméstica foram registrados em diferentes bairros. No Cidade Nova, um homem de 30 anos descumpriu medida protetiva e ameaçou a ex-companheira. No Alto, um homem de 24 anos agrediu a companheira de 26 anos e ameaçou uma amiga dela. No Serraria, um jovem de 23 anos foi preso por agredir a companheira adolescente de 16 anos. Já em Nova Aquidauana, um homem de 36 anos foi detido após agredir e ameaçar a companheira de 51 anos. No Jardim Balneário, um homem de 48 anos foi preso ao tentar invadir a casa da ex-companheira, de 41 anos, e ameaçá-la.



Na área de trânsito, um sinistro entre carro e motocicleta foi atendido no bairro Santa Terezinha. O condutor da moto, de 27 anos, sofreu escoriações e foi levado ao pronto-socorro. Constatou-se que ele não possuía habilitação e que o veículo estava irregular. Ainda no bairro, um homem de 36 anos foi preso por invadir a casa de vizinhos armado com faca e facão, ameaçando um morador e injuriando uma mulher.



Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

