Fim de semana em Aquidauana será com céu encoberto e chance de chuva

Céu nublado em Aquidauana / O Pantaneiro

Este fim de semana em Aquidauana será marcado por mudanças bruscas no clima, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



No sábado (19), a previsão indica temperaturas amenas, com mínima de 21°C e máxima de 25°C. O dia será predominantemente encoberto, sem previsão de chuva significativa, o que pode trazer uma sensação de frescor para os moradores.



Já no domingo (20), a temperatura sobe consideravelmente, com os termômetros variando entre 19°C e 35°C. O céu continuará nublado, mas com a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia. O calor mais intenso pode ser aliviado por pancadas de chuva em algumas áreas da cidade.



Essas variações climáticas refletem a transição entre as estações, e os aquidauanenses devem se preparar tanto para momentos de frescor quanto para o calor mais forte, típico da região.