Fim de semana pode ser de 14ºC em Aquidauana

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

É hora de tirar o casaco do guarda roupas! O fim de semana pode ser de temperaturas bem baixas em Aquidauana e Anastácio. A previsão é o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Conforme o Inmet, na sexta-feira (27) o dia começa com os termômetros marcando 15ºC. Contudo, o sol “dá as caras” durante o dia elevando as temperaturas para 32ºC.



No dia seguinte, sábado (28), o dia fica mais “quentinho”. A mínima esperada é de 17ºC e a máxima pode chegar a bater 34ºC.



O dia mais frio deve ser o domingão. A mínima registrada pode ser de 14ºC e a máxima esperada é de apenas 28ºC.