Fim de semana pode ter calor de 34ºC em Aquidauana

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

Depois de dias bem frios, o sol volta a brilhar bem forte no céu de Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As temperaturas podem chegar a atingir até 34ºC.



No sábado (1), o dia ainda amanhece fresquinho. A mínima prevista é de 14ºC. Porém, no decorrer do dia já dá para tirar o casaco pois, a máxima pode ser de 32ºC.



O domingo deve ser ainda mais quente. O dia começa com os termômetros marcando 17ºC. Mas, ao longo do dia o marcador dispara e pode chegar a apontar 34ºC.



Além disso, não há previsão de chuva para o final de semana.