Fim de semana prolongado: Veja o que abre e fecha em Aquidauana

Ronald Regis / O Pantaneiro

Para aqueles que desfrutam do feriadão prolongado, O Pantaneiro elaborou uma lista dos principais serviços que terão seu funcionamento afetado neste sábado (4). Confira os detalhes abaixo.



Supermercados

O Sindicato dos Empregados de Aquidauana informou que os supermercados irão funcionar até ao normalmente no dia hoje. Serviço público municipal Seguindo o calendário, a Prefeitura de Aquidauana e Governo do Estado seguem "folga" no feriadão. O atendimento normal retorna na segunda-feira.

Detran-MS

Agências e a sede do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) não terão expediente no feriado prolongado. O serviço retorna na segunda-feira (6).

Correios

As agências dos Correios que abrem neste sábado devem ter atividades normais, incluindo a Central de Distribuição. O CAC (Central de Atendimento dos Correios) estará disponível de forma automatizada, por meio do Chat ou o Fale Conosco; ou pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100. O atendimento nas agências e na CAC voltarão à normalidade no próximo dia útil.

Comércio

Conforme a Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul), comércios podem abrir normalmente.

Bancos

Conforme Fenabran (Federação Brasileira dos Bancos), a decisão segue a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera fins de semana dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional. Os canais digitais estarão funcionando como alternativa para transações bancárias, entretanto, as contas de consumo poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado.

Judiciário

Conforme o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), nas comarcas não haverá atendimento. Funcionará apenas o plantão do judiciário. No portal www.tjms.jus.br/plantao, no ícone 'Plantão', é possível encontrar os telefones de contato dos plantonistas.

Postos de saúde

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde ) informou que as unidades de atendimento emergencial e urgente estarão atendendo durante o feriadão.