Fim de semana será de calor de 35ºC em Aquidauana

Com o calor, aquidauanenses procuram se refrescar com o Tereré

Mesmo no inverno, o final de semana será de muito calor em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



No sábado (22), o dia até chega a amanhecer mais friozinho com as temperaturas a 18ºC, porém no avançar do dia os termômetros podem chegar a marcar 35ºC.



Já no dia seguinte, o domingão (23) terá temperaturas bem semelhantes. O dia com 19ºC e durante o dia a máxima também pode atingir 35ºC.



Além disso, a população deve ficar em alerta devido a baixa umidade do ar. Por enquanto, não há previsão de chuvas para a região e neste fim de semana a umidade relativa do ar pode chegar a 20%.