Fim de semana será de calor e baixa umidade do ar em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

O final de semana será marcado por um calorão de até 36ºC e baixa umidade relativa do ar em Aquidauana e Anastácio. A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Conforme o instituto, o dia mais quente deve ser o sábado (27). A máxima nesse dia é de 36ºC e a mínima não deve ficar abaixo de 24ºC.



Contudo, a população deve ficar em alerta pois a umidade relativa do ar pode ficar em apenas 15ºC. O curioso é que nesse mesmo dia existe probabilidade de chover, principalmente pela manhã. O dia ainda deve permanecer entre nuvens.



No dia seguinte, domingo (28), o dia começa um pouco mais fresquinha. Os termômetros podem marcar a mínima de 20ºC. Mas, como no dia anterior, no decorrer do dia o astro rei mostra para que veio e eleva as temperaturas até 36ºC.