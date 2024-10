Fim de semana será de calor e chuva em Aquidauana

Tempo fechado em Aquidauana / O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana devem se preparar para um final de semana com temperaturas variando entre 20°C e 35°C e condições climáticas instáveis, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



No sábado (26), a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã, com uma mínima de 20°C e máxima de 30°C. Durante a tarde, o céu ficará encoberto, com possibilidade de chuvisco, e à noite o tempo deve se manter fechado.



Já no domingo (27), as temperaturas devem aumentar, com mínima de 22°C e máxima de 35°C. O dia será de muitas nuvens, acompanhadas de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, o que sugere mais um dia de instabilidade, porém com calor mais intenso.



Os aquidauanenses devem ficar atentos às condições climáticas, especialmente para a possibilidade de chuvas e trovoadas no domingo, e tomar as devidas precauções para evitar transtornos.