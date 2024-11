Fim de semana será de calor e chuva em Aquidauana

Ronald Regis/ O Pantaneiro

O final de semana em Aquidauana promete temperaturas altas e condições climáticas variadas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Sábado (30)



O dia começa com temperaturas mínimas de 26ºC, alcançando uma máxima de 38ºC ao longo do dia. O céu permanecerá com muitas nuvens, e há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas durante a manhã, tarde e noite.



Domingo (1º)



As condições climáticas serão semelhantes ao dia anterior. As temperaturas variam entre 26ºC e 37ºC. O céu deve se manter nublado, com ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.



Moradores devem estar atentos às condições de chuva e ao calor intenso, tomando as precauções necessárias, como hidratação e proteção contra raios solares. Além disso, é importante redobrar o cuidado em situações de trovoadas.