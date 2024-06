Fim de semana será de calorão de até 35ºC em Aquidauana e Anastácio

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

O fim de semana promete ser escaldante na região de Aquidauana e Anastácio, com temperaturas elevadas e ausência de chuvas.



De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a sexta-feira (14) será marcada por termômetros oscilando entre 19ºC e 35ºC. Não há expectativa de chuvas, e a umidade relativa do ar varia entre 60% e 20%.



No sábado (15), a mínima será de 20ºC, com máxima atingindo novamente os 35ºC. Assim como no dia anterior, não são esperadas precipitações, e a umidade do ar se manterá entre 70% e 20%.



Para o domingo (16), espera-se que as temperaturas se mantenham elevadas, com mínima de 19ºC e máxima de 34ºC. A previsão indica céu limpo e ausência de chuvas, com a umidade relativa do ar mantendo-se nos mesmos valores do dia anterior.



Segundo o Inmet, diante desse cenário, recomenda-se à população da região que tome as devidas precauções para evitar problemas relacionados ao calor excessivo, como hidratação adequada e proteção solar.