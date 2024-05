Fim de semana será de chuva e frio de até 13ºC em Aquidauana

Tempo "fechado" nesta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

O final de semana será de chuvas isoladas e frio de até 13ºC em Aquidauana e Anastácio, previu o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



No sábado (24), o dia amanhece com muitas nuvens e termômetros marcando 13ºC. No decorrer do dia, as temperaturas se levam um pouco mas, a máxima não deve ficar acima de 21ºC. Não há previsão de chuva.



O domingão (25) deve começar com termômetros marcando 14ºC. Durante o restando do dia a máxima deve ser de 23ºC. Contudo, há previsão de chuvas isoladas nos municípios.



Já o começo da semana, segunda-feira (26), o friozinho deve persistir com termômetros oscilando entre 14ºC e 26ºC. A mesma previsão se repete para o dia seguinte, terça-feira (27).