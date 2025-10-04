Fim de semana será de sol forte e calor intenso em Aquidauana e Anastácio

Tempo em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
O sábado, 4 de outubro de 2025, será marcado por sol forte e temperaturas elevadas nas cidades de Aquidauana e Anastácio. A previsão aponta para um dia de céu predominantemente limpo, com o calor atingindo seu pico no início da tarde.
As condições atuais em Aquidauana indicam 27 °C sob tempo nublado, mas a tendência é de abertura rápida do céu. A madrugada será amena, com temperaturas mínimas na casa dos 22 °C a 24 °C até as 3h. A partir das 6h, o sol começa a aparecer com mais força e os termômetros disparam.
O auge do calor será entre 13h e 14h, com a máxima prevista de 36 °C a 37 °C. Às 10h, a temperatura já deve estar na marca dos 32 °C, exigindo atenção redobrada à hidratação. O tempo segue predominantemente ensolarado durante toda a tarde.
Para Anastácio, a expectativa é de um cenário climático bastante similar, devido à proximidade geográfica. A jornada será de céu limpo, com muito calor durante o dia e noites mornas.
O final do dia e a noite serão de tempo aberto, com céu claro e temperaturas agradáveis, variando entre 27 °C e 30 °C por volta das 21h.
A população deve seguir as orientações de saúde para lidar com o calor intenso. Use roupas leves e de algodão para maior conforto térmico e mantenha a hidratação constante ao longo do dia, especialmente nas horas mais quentes.
É essencial proteger-se da radiação solar: boné, óculos escuros e protetor solar são itens obrigatórios para quem for se expor ao sol. Para atividades ao ar livre, a recomendação é aproveitar as primeiras horas da manhã ou o fim da tarde, evitando o período de sol mais forte no meio do dia. Além disso, o céu claro à noite favorece a observação de estrelas e a realização de eventos noturnos sem a preocupação com chuvas.
