04 de Outubro de 2025 • 08:23

Meteorologia

Fim de semana será de sol forte e calor intenso em Aquidauana e Anastácio

Da redação

Publicado em 04/10/2025 às 07:00

Tempo em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

O sábado, 4 de outubro de 2025, será marcado por sol forte e temperaturas elevadas nas cidades de Aquidauana e Anastácio. A previsão aponta para um dia de céu predominantemente limpo, com o calor atingindo seu pico no início da tarde.

As condições atuais em Aquidauana indicam 27 °C sob tempo nublado, mas a tendência é de abertura rápida do céu. A madrugada será amena, com temperaturas mínimas na casa dos 22 °C a 24 °C até as 3h. A partir das 6h, o sol começa a aparecer com mais força e os termômetros disparam.

O auge do calor será entre 13h e 14h, com a máxima prevista de 36 °C a 37 °C. Às 10h, a temperatura já deve estar na marca dos 32 °C, exigindo atenção redobrada à hidratação. O tempo segue predominantemente ensolarado durante toda a tarde.

Para Anastácio, a expectativa é de um cenário climático bastante similar, devido à proximidade geográfica. A jornada será de céu limpo, com muito calor durante o dia e noites mornas.

O final do dia e a noite serão de tempo aberto, com céu claro e temperaturas agradáveis, variando entre 27 °C e 30 °C por volta das 21h.

Recomendações para o Dia

A população deve seguir as orientações de saúde para lidar com o calor intenso. Use roupas leves e de algodão para maior conforto térmico e mantenha a hidratação constante ao longo do dia, especialmente nas horas mais quentes.

É essencial proteger-se da radiação solar: boné, óculos escuros e protetor solar são itens obrigatórios para quem for se expor ao sol. Para atividades ao ar livre, a recomendação é aproveitar as primeiras horas da manhã ou o fim da tarde, evitando o período de sol mais forte no meio do dia. Além disso, o céu claro à noite favorece a observação de estrelas e a realização de eventos noturnos sem a preocupação com chuvas.

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 106 kg de drogas e armas em caminhão na BR-267

Motorista foi detido durante fiscalização nesta quinta

Cidades

Corumbá recebe unidade móvel de gastronomia para cursos gratuitos do setor

As aulas serão realizadas na Unidade Móvel de Gastronomia, instalada no Porto Geral

2
