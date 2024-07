Fim de semana será de tempo seco e máxima de 35ºC em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

O final de semana será marcado por tempo bem seco e temperatura máxima de até 35ºC em Aquidauana e Anastácio. A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



De acordo com o instituto, no sábado o dia amanhece friozinho com termômetros marcando 17ºC.



Durante o dia, o sol aparece bem forte elevando as temperaturas até 35ºC. O dia deve ser bem claro com poucas nuvens no céu.



Além disso, não há previsão de chuva. Inclusive, diante deste cenário, a umidade relativa do ar pode chegar ao índice preocupante de apenas 20%.



A mesma previsão é esperada para domingo (20). A única diferença é que no domingão pode ocorrer o fenômeno natural de névoa seca.