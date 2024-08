Fim de semana terá calor de 41ºC em Aquidauana

Denis Gustavo

O frio foi embora de vez e a onda de calor está de volta em Aquidauana e Anastácio. Os termômetros neste final de semana podem chegar a marcar máxima de 41ºC.



O dia mais quente deve ser amanhã, sábado (17), com temperatura mínima de 19ºC e máxima de 41ºC. O céu deve ficar com poucas nuvens e ainda pode haver névoa seca durante o dia. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 10%.



No dia seguinte, domingo (18), o dia deve continuar bem quente. A máxima prevista é de 40ºC. A mínima de 20ºC.



Por enquanto, não há previsão de chuva.