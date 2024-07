Fim de semana terá frio de 10ºC em Aquidauana

O Pantaneiro / Arquivo

O frio continua neste final de semana em Aquidauana e Anastácio, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A menor temperatura entre sábado (13) e domingo (14), deve ser de apenas 10ºC.



No sábado, o dia já começa bem frio com os termômetros podendo marcar 11ºC. A máxima não ultrapassa 26ºC. A previsão ainda indica que, pela manhã o céu deve ficar nublado, o sol pode “dar as caras” de tarde e de noite o tempo volta a “fechar”.



No dia seguinte, domingão, a manhã deve ser bem gelada com a temperatura a 10ºC. No decorrer do dia, os marcadores se elevam e podem chegar a marcar máxima de 27ºC.



Por enquanto, em nenhum dos dois dias estão previstas chuvas.