Fim de semana terá friozinho de 16ºC em Aquidauana

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

O friozinho pode voltar a dar as caras em Aquidauana nesse final semana, previu o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A mínima pode ser de 16ºC.



No sábado (17), o dia ainda permanece quente. A máxima é 32ºC e a mínima não fica abaixo 19ºC. Além disso, o dia deve ser bem bonito com céu limpo, poucas nuvens e sem previsão de chuva. Já a umidade do ar deve oscilar entre 90% e 40%.



Já no domingo é hora de tirar o casaco do guarda roupas. O dia deve amanhecer com os termômetros marcando 16ºC. A máxima não deve ficar acima de 28ºC. Também não há previsão de chuva.