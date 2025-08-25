Finais da Copa Brasil Gazin definem campeões em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Arena Fragelli sediou no sábado (23) as finais da Copa Brasil Gazin, competição que reuniu 10 equipes no masculino e 8 no feminino.



No feminino, o Atlético AFC conquistou o título ao vencer de virada a equipe Rosa Pink. A premiação foi entregue da seguinte forma: Atlético AFC – troféu e R$ 1.600,00; Rosa Pink – troféu e R$ 1.000,00; artilheira Aninha (Rosa Pink) – R$ 50,00; goleira menos vazada Giovana Fernandes (Rosa Pink) – R$ 50,00; melhor jogadora da final Roselaine (Atlético AFC) – um par de chuteiras.



No masculino, Corinthians e Grêmio decidiram a final. O jogo terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal, e nos pênaltis o Corinthians venceu por 3 a 2, garantindo o título. A premiação foi a seguinte: Corinthians – troféu e R$ 3.000,00; Grêmio – troféu e R$ 2.000,00; artilheiro Deivison (Índio), do Corinthians – R$ 200,00; goleiro menos vazado Jonieder (Gazin) – R$ 200,00; melhores zagueiros Gustavo e Theo; atleta disciplina Lima; gol mais bonito Felipe; melhor jogador da equipe campeã Wilgner (Corinthians).



O campeonato foi organizado pelo Grêmio Esportivo e Comunitário da Arena Fragelli, com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, além de vereadores, da deputada Mara Caseiro e de parceiros que contribuíram para a realização do evento.



O prefeito Mauro do Atlântico e a vereadora Ana Saravy acompanharam as finais. Mauro destacou que o esporte de base mobiliza a comunidade e fortalece o lazer no município.

