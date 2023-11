Finais de futsal feminino e vôlei agitaram o Poliesportivo de Aquidauana

Jogos fazem parte do calendário oficial / Assessoria/ Divulgação

Muita emoção e adrenalina estiveram presentes no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, na última sexta-feira, 10, pois ao longo do dia aconteceram finais dos Jogos da Primavera.

No período matutino, pela categoria sub 10 feminina de futsal, quem ganhou a medalha de ouro foi a Escola Municipal Indígena Lutuma Dias a qual venceu por um placar de 2 x 0 a Escola Municipal Indígena Feliciano Pio.

Já no período noturno, quem encerrou a participação foi a categoria sub 18 no feminino e masculino de voleibol. A final feminina foi entre Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) contra Escola Estadual Cândido Mariano. Na qual quem levou a melhor, IFMS foi por 2 sets a zero, com parciais de 1º set 25 x 23 e 2º set 25 x 8.

Encerrando as finais de sexta-feira, o sub 18 masculino da Escola Estadual Cândido Mariano disputou a medalha de ouro com a Escola Estadual CEJAR. Depois de uma disputa acirrada, os meninos do Cândido Mariano faturaram a primeira colocação, vencendo os 2 sets, com placar de 25 x 17; 25 x 22.

Os Jogos da primavera já fazem parte do calendário de eventos de Aquidauana e é realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Fundação de Esportes do Município de Aquidauana.