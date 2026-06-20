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Futebol amador

Final da 5ª Copa Aquidauana é grande destaque do calendário esportivo neste domingo

Programação começa às 08h; W.F.C. e Real Soccer decidem o título da competição

Anibal Placêncio

Publicado em 20/06/2026 às 10:25

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Grande campeão da 5ª Copa Aquidauana será conhecido neste domingo / Ilustrativa

Após cinco meses de disputas intensas, o futebol amador da região conhecerá seu grande campeão neste domingo (21). A final da 5ª Copa Aquidauana Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro promete reunir atletas, torcedores e famílias inteiras em uma manhã de muita emoção, lazer e confraternização.

A programação esportiva começa logo cedo pela manhã. Às 08h, Aldeia Buritizinho e DEC fazem um amistoso da categoria sub-40. Na sequência, às 09h, a escolinha B10 entra em campo para uma partida preliminar contra a escolinha Meninos da Aldeia. Já às 10h, o momento mais aguardado do dia, quando W.F.C. e Real Soccer disputam o título da competição.

O evento é gratuito e foi preparado para oferecer entretenimento para todas as idades, transformando o domingo em uma verdadeira celebração do esporte. A cerimônia contará com a execução do Hino Nacional Brasileiro, foguetório e a participação do tradicional narrador esportivo Anselmo Chastel Duarte, o Garotinho, que ficará responsável por levar toda a emoção das partidas aos torcedores presentes.

Para as crianças, haverá cama elástica e carrinhos de pipoca e algodão-doce, garantindo diversão enquanto os adultos acompanham a partida decisiva. A proposta é proporcionar um ambiente acolhedor e festivo, incentivando a presença das famílias e fortalecendo o espírito de integração da comunidade por meio do esporte.

Domingo promete momentos de emoção e lazer com final da 5ª Copa Aquidauana5

Dentro de campo, a expectativa é de um confronto equilibrado entre W.F.C. e Real Soccer. O jogo é cercado de expectativa por reunir as duas equipes mais jovens filiadas à LEA (Liga Esportiva Aquidauanense).

W.F.C. e Real Soccer decidem o título da competição

Ao término da partida, será realizada a cerimônia de premiação, com a entrega de troféus e homenagens aos destaques da competição, encerrando mais uma edição da Copa Aquidauana, que, ao longo dos anos, se consolidou como um dos principais eventos esportivos amadores do município. Neste ano, a competição homenageia Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, ex-primeira-dama do município durante a gestão de Tico Ribeiro e mãe do ex-prefeito Odilon Ribeiro.

Com esporte, música, atrações para as crianças, momentos de celebração e a expectativa de um grande jogo, a final da 5ª Copa Aquidauana se apresenta como uma excelente opção de lazer para este domingo, reunindo toda a família em torno da paixão pelo futebol.

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