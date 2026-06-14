Final da Copa Maria Tereza Ribeiro é cancelada em Aquidauana

A decisão foi tomada pela organização da competição após avaliação das condições do campo, que ficou sem condições adequadas para a realização da partida devido ao grande volume de água acumulado.
W.F.C. e Real Soccer decidem 5ª Copa Aquidauana Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro / Divulgação
A insistente chuva registrada na manhã deste domingo (14) em Aquidauana levou ao cancelamento da grande final da Copa Maria Tereza Ribeiro, competição que integra o calendário do futebol amador do município e que neste ano presta homenagem à ex-primeira-dama Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro.
A decisão foi tomada pela organização da competição após avaliação das condições do campo, que ficou sem condições adequadas para a realização da partida devido ao grande volume de água acumulado. A medida teve como objetivo preservar a integridade física dos atletas, da equipe de arbitragem e garantir a qualidade do espetáculo esportivo.
A final era aguardada com grande expectativa pelos torcedores, dirigentes e atletas, encerrando uma competição que reuniu equipes da área urbana, zona rural e comunidades indígenas de Aquidauana. A Liga de Esporte Amador de Aquidauana deverá anunciar nos próximos dias uma nova data para a realização da decisão.
A Copa Maria Tereza Ribeiro foi oficialmente lançada em maio deste ano, durante evento realizado no Dissidente Esporte Clube (DEC). A competição presta homenagem à ex-primeira-dama do município, Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, reconhecida por sua atuação na área social durante a década de 1990.
Na ocasião do lançamento, o ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ferraz Alves Ribeiro, filho da homenageada, destacou a importância do reconhecimento à trajetória de sua mãe e agradeceu à Liga de Esporte Amador pela iniciativa. Segundo ele, Maria Tereza deixou um legado de dedicação às causas sociais e à população aquidauanense.
A quinta edição da Copa Aquidauana conta com a participação de 19 equipes e reforça a tradição do futebol amador no município. A competição também celebra a história da Liga de Esporte Amador de Aquidauana, considerada uma das mais antigas de Mato Grosso do Sul.
Apesar do adiamento da decisão, a expectativa permanece entre atletas e torcedores para o encerramento da competição, que ao longo dos últimos meses movimentou campos, comunidades e famílias em torno do esporte amador local.
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