Final da Seletiva Municipal promete emoção entre escolas de Aquidauana

Termina amanhã quinta-feira (18), no ginásio poliesportivo de Aquidauana, a Seletiva Municipal Estudantil para alunos com idade de 12 a 14 anos, que irão representar Aquidauana nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

As modalidades em disputas são: voleibol (feminino), handebol (masculino) e futsal (masculino e feminino). Ao final, apenas uma equipe de cada modalidade nos naipes masculino e feminino representarão Aquidauana nos jogos.

No handebol masculino, o representante de Aquidauana já foi definido, em duas partidas disputadíssimas, gol a gol, entre os alunos das escolas Dóris Mendes Trindade e Marechal Deodoro da Fonseca. Quem conquistou a vaga para os Jogos Escolares, ao final foi a Escola Dóris Mendes Trindade pelo placar de 29 a 24.

Nesta quarta-feira (17), acontecem os jogos da fase semifinal do voleibol feminino entre Dóris x C.C.E às 17h e, na sequência, Falcão x Marechal, às 17h50min.

Para amanhã (18), duas finais já estão definidas: futsal masculino - Dóris x Marechal e no feminino - Francisco Farias x Falcão. As finais de amanhã terão inicio a partir das 17 horas.

As equipes classificadas na Seletiva irão representar Aquidauana nos Jogos Escolares da Juventude, em Campo Grande, no período de 10 a 17 de junho de 2024. A Seletiva Municipal é organizada pela Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (FEMA).



*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana