Final de semana com tempo instável e chuvas isoladas em Aquidauana

Aquidauana deve enfrentar um final de semana com muitas nuvens e chances de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



No sábado (21), a previsão é de uma temperatura mínima de 24ºC e máxima de 32ºC. O dia será marcado por muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia, por isso, os moradores devem estar preparados para mudanças repentinas no clima.



Já no domingo (22), a mínima será de 25ºC e a máxima de 32ºC, mantendo o clima nublado e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão indica que o tempo instável continuará, o que pode afetar atividades ao ar livre.



Os moradores de Aquidauana devem ficar atentos às condições meteorológicas e considerar a possibilidade de chuvas e trovoadas durante o final de semana.